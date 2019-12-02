Завтра в Одеській облраді можна буде пройти тест на ВІЛ за 15 хвилин

Завтра, 3 грудня, в приміщенні Одеської облради за 15 хвилин можна буде пройти тест на ВІЛ.

Про це повідомляє Рупор Одеси.

З нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІД-ом в адмінкорпусі №2 Одеської облради (вул. Канатна, 83) відбудеться інформаційне заняття з профілактики ВІЛ.

Усіх бажаючих чекатимутьна 3 поверсі у конференц-залі з 11:00 по 13:00.

А також всі бажаючі зможуть безкоштовно і анонімно пройти тест на захворювання.

Усі заходи безкоштовні.

Фото: Зміст

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