Завтра в Одеській облраді можна буде пройти тест на ВІЛ за 15 хвилин

Завтра, 3 грудня, в приміщенні Одеської облради за 15 хвилин можна буде пройти тест на ВІЛ.
Про це повідомляє Рупор Одеси.
З нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІД-ом в адмінкорпусі №2 Одеської облради (вул. Канатна, 83) відбудеться інформаційне заняття з профілактики ВІЛ.
Усіх бажаючих чекатимутьна 3 поверсі у конференц-залі з 11:00 по 13:00.
А також всі бажаючі зможуть безкоштовно і анонімно пройти тест на захворювання.
Усі заходи безкоштовні.
Фото: Зміст
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