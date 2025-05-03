По информации Одесского городского совета, соревнования, организаторами которых выступают общественные организации «Одесская областная федерация триатлона» и «Южная триатлонная лига», продлятся с 07:00 до 12:00.

Состязания пройдут по следующим маршрутам:

велосипедный этап (20 км): ул. Маразлиевская угол пер. Сабанского – стадион «Черноморец» (парк им. Шевченко) – переулок Дмитрия Лесича (бывший – Барятинский) – ул. Маразлиевская – ул. Троицкая – ул. Маразлиевская угол пер. Сабанского;

ул. Маразлиевская угол пер. Сабанского – стадион «Черноморец» (парк им. Шевченко) – переулок Дмитрия Лесича (бывший – Барятинский) – ул. Маразлиевская – ул. Троицкая – ул. Маразлиевская угол пер. Сабанского; беговой этап (2,5 км, 5 км): аллеи парка им. Шевченко.

В связи с проведением триатлона завтра с 07:45 до 10:00 будет временно ограничен въезд автомобилей на ул. Маразлиевскую (от переулка Дмитрия Лесича (бывший – Барятинский) до ул. Троицкой), кроме спецавтотранспорта и мотоциклов, участвующих в организации и проведении соревнований.

Водителей просят учесть это обстоятельство при перемещении по городу.

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