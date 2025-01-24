В Днепропетровской области за год было составлено 8 745 протоколов, в Киеве — 8 176. Одесская область оказалась на третьем месте с результатом в 7 073 протокола. В целом по стране полицейские зафиксировали 65 702 случая нарушений, связанных с вождением в состоянии алкогольного опьянения.

Нетрезвое вождение остается серьезной проблемой: в 2024 году из-за таких водителей произошло тысяча ДТП с пострадавшими и погибшими. В этих авариях погибли 110 человек, еще 1302 получили травмы.

По сравнению с 2021 годом, количество ДТП, вызванных пьяными водителями, выросло на 19%. По статистике, каждая 25-я авария с жертвами случается из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

Ранее мы сообщали о лекарствах, которые нельзя смешивать с алкоголем