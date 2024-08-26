Завтра на Одесском пляже установят рекорд: присоединиться могут все желающие

Более 300 спортсменов, во вторник, 27 августа соберутся на одесском пляже Caleton, чтобы установить боксерский рекорд Украины. Об этом сообщили в ОО «Федерация бокса Одесской области».
Планируется установить рекорд Украины по самому массовому одновременному бою с тенью. Федерация приглашает всех неравнодушных присоединиться к мероприятию. Приобщиться к событию могут все желающие.
- Дата проведения: 27 августа 2024 года.
- Место проведения: Инклюзивный пляж Caleton, г. Одесса.
- Время проведения: 10:00 — 11:00.
Мероприятие будет транслироваться онлайн. К нему на своих локациях одновременно присоединятся боксеры из многих городов Одесской области:
- Беляевка,
- Белгород-Днестровский,
- Измаил,
- Черноморск,
- Подольск.