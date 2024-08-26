Новости Одессы и Одесской области

Завтра на Одесском пляже установят рекорд: присоединиться могут все желающие

Завтра на Одесском пляже установят рекорд: присоединиться могут все желающие

Более 300 спортсменов, во вторник, 27 августа соберутся на одесском пляже Caleton, чтобы установить боксерский рекорд Украины. Об этом сообщили в ОО «Федерация бокса Одесской области».

Планируется установить рекорд Украины по самому массовому одновременному бою с тенью. Федерация приглашает всех неравнодушных присоединиться к мероприятию. Приобщиться к событию могут все желающие.

  • Дата проведения: 27 августа 2024 года.
  • Место проведения: Инклюзивный пляж Caleton, г. Одесса.
  • Время проведения: 10:00 — 11:00.

Мероприятие будет транслироваться онлайн. К нему на своих локациях одновременно присоединятся боксеры из многих городов Одесской области:

  • Беляевка,
  • Белгород-Днестровский,
  • Измаил,
  • Черноморск,
  • Подольск.
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