Завтра на Одесском пляже установят рекорд: присоединиться могут все желающие

Планируется установить рекорд Украины по самому массовому одновременному бою с тенью. Федерация приглашает всех неравнодушных присоединиться к мероприятию. Приобщиться к событию могут все желающие.

Дата проведения: 27 августа 2024 года.

Место проведения: Инклюзивный пляж Caleton, г. Одесса.

Время проведения: 10:00 — 11:00.

Мероприятие будет транслироваться онлайн. К нему на своих локациях одновременно присоединятся боксеры из многих городов Одесской области: