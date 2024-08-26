Завтра на Одеському пляжі встановлять рекорд: долучитися можуть усі охочі

Зеленський нагородив орденами олімпійських чемпіонок із Одеси На честь Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди переможцям та призерам літніх Олімпійських ігор у Парижі. Серед них були й одеські фехтувальниці, які у складі жіночої збірної України принесли Україні перше «золото» на Олімпіаді-2024. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Олена Кравацька: від розпачу до золота (відео) Одеська шаблістка Олена Кравацька здобула золото у командному змаганні на Олімпіаді-2024, однак не кожен знає якою ціною. Під час підготовчого періоду в Італії, спортсменку спіткали жахливі звістки від сім’ї, а її маленький син знаходився в Одесі під обстрілами. Про свій шлях до омріяної перемоги, переживання та майбутнього Олена розказала в інтерв’ю «Одеському життю» ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

«Повернутися у спорт було ризикованіше, ніж освоїти нову професію» — Аліна Комащук, Олімпійська чемпіонка (відео) Українська шаблістка Аліна Комащук 20 років віддала своїй спортивній кар’єрі. У 2016 на Олімпійських іграх отримала срібло, однак після були роки невдач і непотрапляння на Олімпіаду в Токіо, вона двічі йшла з великого спорту. Але востаннє вирішила повернутися до команди, яка і стала найкращою на Олімпіаді-2024. Проте, через що пройшла на шляху до омріяної нагороди Аліна розказала в інтерв’ю «Одеському життю». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі привітали олімпійських чемпіонок Аліну Комащук та Олену Кравацьку Одеситок, що здобули золоті медалі у складі національної збірної України на ХХХІІІ Олімпійських ігор з фехтування Аліну Комащук та Олену Кравацьку привітав мер Одеси Геннадій Труханов. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ