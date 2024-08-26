Завтра на Одеському пляжі встановлять рекорд: долучитися можуть усі охочі

Понад 300 спортсменів, у вівторок, 27 серпня зберуться на одеському пляжі Caleton аби встановити боксерський рекорд України. Про це повідомили у ГО «Федерація боксу Одеської області».
Планується встановити рекорд України з наймасовішого одночасного бою з тінню. Федерація запрошує усіх небайдужих приєднатися до заходу. Долучитися до події усі охочі.
- Дата проведення: 27 серпня 2024 року.
- Місце проведення: Інклюзивний пляж Caleton, м. Одеса.
- Час проведення: 10:00 – 11:00.
Захід буде транслюватися онлайн. До нього на своїх локаціях одночасно доєднаються боксери з багатьох міст Одещини:
- Біляївка,
- Білгород-Дністровський,
- Ізмаїл,
- Чорноморськ,
- Подільськ.