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Завтра на Одеському пляжі встановлять рекорд: долучитися можуть усі охочі

Завтра на Одеському пляжі встановлять рекорд: долучитися можуть усі охочі

Понад 300 спортсменів, у вівторок, 27 серпня зберуться на одеському пляжі Caleton аби встановити боксерський рекорд України. Про це повідомили у ГО «Федерація боксу Одеської області».

Планується встановити рекорд України з наймасовішого одночасного бою з тінню. Федерація запрошує усіх небайдужих приєднатися до заходу. Долучитися до події усі охочі.

  • Дата проведення: 27 серпня 2024 року.
  • Місце проведення: Інклюзивний пляж Caleton, м. Одеса.
  • Час проведення: 10:00 – 11:00.

Захід буде транслюватися онлайн. До нього на своїх локаціях одночасно доєднаються  боксери з багатьох міст Одещини:

  • Біляївка,
  • Білгород-Дністровський,
  • Ізмаїл,
  • Чорноморськ,
  • Подільськ.
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