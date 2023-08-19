Новости Одессы и Одесской области

Завершается сбор ранних зерновых: Одесщина в лидерах

Завершается сбор ранних зерновых: Одесщина в лидерах

По состоянию на вторую половину августа во время сбора урожая в Одесской области намолотили 3,2 млн. тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

В трех областях Украины – в Полтавской, Винницкой и Одесской областях завершили сбор урожая ранних зерновых.

сбор ранних зерновых урожай в 2023

Всего аграриям удалось собрать 27 млн. 259 тыс. тонн агропродукции:

  • пшеницы обмолочено 4384 тыс. га (урожайность – 47,5 ц/га), намолочено 20 818 тыс. тонн;
  • ячменя обмолочено 1398 тыс. га (урожайность – 39,8 ц/га), намолочено 5567 тыс. тонн;
  • гороха обмолочено 152,2 тыс. га (урожайность – 24,9 ц/га), намолочено 379,1 тыс. тонн;
  • проса обмолочено 2,32 тыс. га (урожайность – 12,1 ц/га), намолочено 2,81 тыс. тонн;
  • гречихи обмолочено 0,08 тыс. га (урожайность – 11,3 ц/га), намолочено 0,1 тыс. тонн.
  • других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 249 тыс. га, намолочено 492,1 тыс. тонн.

Лидерами по уборке зерновых являются сельхозтоваропроизводители Запорожья, они обмолотили 96% площадей, наибольший намолот остается за Одесщиной – 3,2 млн тонн.

Напомним, что 69-летний житель Одесской области, с 2021 года, не имея никаких разрешительных документов, использовал почти девять гектаров земли в пределах водоохранной зоны озера Сасык в Белгород-Днестровском районе.

Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить