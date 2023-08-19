Завершается сбор ранних зерновых: Одесщина в лидерах

По состоянию на вторую половину августа во время сбора урожая в Одесской области намолотили 3,2 млн. тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.
В трех областях Украины – в Полтавской, Винницкой и Одесской областях завершили сбор урожая ранних зерновых.
Всего аграриям удалось собрать 27 млн. 259 тыс. тонн агропродукции:
- пшеницы обмолочено 4384 тыс. га (урожайность – 47,5 ц/га), намолочено 20 818 тыс. тонн;
- ячменя обмолочено 1398 тыс. га (урожайность – 39,8 ц/га), намолочено 5567 тыс. тонн;
- гороха обмолочено 152,2 тыс. га (урожайность – 24,9 ц/га), намолочено 379,1 тыс. тонн;
- проса обмолочено 2,32 тыс. га (урожайность – 12,1 ц/га), намолочено 2,81 тыс. тонн;
- гречихи обмолочено 0,08 тыс. га (урожайность – 11,3 ц/га), намолочено 0,1 тыс. тонн.
- других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 249 тыс. га, намолочено 492,1 тыс. тонн.
Лидерами по уборке зерновых являются сельхозтоваропроизводители Запорожья, они обмолотили 96% площадей, наибольший намолот остается за Одесщиной – 3,2 млн тонн.
Напомним, что 69-летний житель Одесской области, с 2021 года, не имея никаких разрешительных документов, использовал почти девять гектаров земли в пределах водоохранной зоны озера Сасык в Белгород-Днестровском районе.
Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины