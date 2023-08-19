Завершается сбор ранних зерновых: Одесщина в лидерах

Голодомор 2.0, новые обстрелы или «зерновое соглашение»: чего одесситам ждать от врага? (видео) С 18 по 24 июля Одесса и область пережили одну из более мощных ракетных атак со стороны россии. За неделю враг выпустил по Одесской области минимум 75 ракет и около 100 БпЛА и уничтожил сотни тысяч тонн украинского зерна. Сейчас враг обстреливает другие регионы, но ждать ли нам новых обстрелов портовой инфраструктуры? Угрожает ли Украине Голодомор? Но зачем россия вообще уничтожает порты? Об этом «Одесская жизнь» спросила у военно-политического обозревателя Александра Коваленко. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области расширили акваторию одного из портов Постановление о расширении границы акватории порта «Усть-Дунайск», который находится в г. Вилково Одесской области, принял Кабинет министров Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. ПОДРОБНЕЕ

Провалились торги по продаже порта в Одесской области Уже в пятый раз провалились торги по продаже порта в Белгород-Днестровском. Аукцион по приватизации комплекса ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт» не состоялся 7 августа 2023 из-за отсутствия участников. Об этом сообщила пресс-служба порта. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области продали крупнейший масложировой комбинат Компания «Полтава-Зерно», 95% которой принадлежит мировому лидеру по производству подсолнечного масла «Кернел», приобрела «Ильичевский масложировой комбинат» в Черноморске за 696 млн 660 тысяч гривен. Об этом стало известно с платформы Prozorro. ПОДРОБНЕЕ