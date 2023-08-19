Завершується збір ранніх зернових: Одещина в лідерах

На Одещині підприємець незаконно обробляв велику ділянку землі: деталі 69-річний житель Одеської області, який із 2021 року, не маючи жодних дозвільних документів, використовував майже дев’ять гектарів землі в межах водоохоронної зони озера Сасик у Білгород-Дністровському районі. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Голодомор 2.0, нові обстріли чи «зернова угода»: чого одеситам чекати від ворога? (відео) З 18 по 24 липня Одеса та область пережили одну із потужніших ракетних атак з боку росії. За тиждень ворог випустив по Одещині щонайменше 75 ракет і близько 100 БпЛА та знищив сотні тисяч тонн українського зерна. Зараз ворог обстрілює інші регіони, але чи чекати нам нових обстрілів портової інфраструктури? Чи загрожує Україні Голодомор? Та навіщо росія взагалі знищує порти? Про це «Одеське життя» спитало у військово-політичного оглядача Олександра Коваленко. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Провалилися торги з продажу порту на Одещині Вже вп’яте провалилися торги з продажу порту в Білгород-Дністровському. Аукціон з приватизації комплексу ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» не відбувся 7 серпня 2023 року через відсутність учасників. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На Одещині продали найбільший олійно-жировий комбінат Компанія «Полтава-Зерно», 95% якої належить світовому лідеру з виробництва соняшникової олії «Кернел», придбала «Іллічівський олійно-жировий комбінат» у Чорноморську за 696 млн 660 тисяч гривень. Про це стало відомо з платформи Prozorro. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ