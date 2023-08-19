Завершується збір ранніх зернових: Одещина в лідерах

Станом на другу половину серпня під час збору врожаю в Одещині намолотили 3,2 млн тонн зерна. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
В трьох областях України – у Полтавщині, Вінничині та на Одещині завершили збір врожаю ранніх зернових.
Всього аграріям вдалось зібрати 27 млн 259 тис. тонн агропродукції:
- пшениці обмолочено 4384 тис. га (врожайність – 47,5 ц/га), намолочено 20818 тис. тонн;
- ячменю обмолочено 1398 тис. га (врожайність – 39,8 ц/га), намолочено 5567 тис. тонн;
- гороху обмолочено 152,2 тис. га (врожайність – 24,9 ц/га), намолочено 379,1 тис. тонн;
- проса обмолочено 2,32 тис. га (врожайність – 12,1 ц/га), намолочено 2,81 тис. тонн;
- гречки обмолочено 0,08 тис. га (врожайність – 11,3 ц/га), намолочено 0,1 тис. тонн.
- інших зернових та зернобобових культур обмолочено 249 тис. га, намолочено 492,1 тис. тонн.
Лідерами зі збирання зернових є сільгосптоваровиробники Запоріжжя, вони обмолотили 96% площ, найбільший намолот залишається за Одещиною – 3,2 млн тонн.
Нагадаємо, що 69-річний житель Одеської області, який із 2021 року, не маючи жодних дозвільних документів, використовував майже дев’ять гектарів землі в межах водоохоронної зони озера Сасик у Білгород-Дністровському районі.
Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України