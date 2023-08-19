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Завершується збір ранніх зернових: Одещина в лідерах

Завершується збір ранніх зернових: Одещина в лідерах

Станом на другу половину серпня під час збору врожаю в Одещині намолотили 3,2 млн тонн зерна. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

В трьох областях України – у Полтавщині, Вінничині та на Одещині завершили збір врожаю ранніх зернових.

сбор ранних зерновых урожай в 2023

Всього аграріям вдалось зібрати 27 млн 259 тис. тонн агропродукції:

  • пшениці обмолочено 4384 тис. га (врожайність – 47,5 ц/га), намолочено 20818 тис. тонн;
  • ячменю обмолочено 1398 тис. га (врожайність – 39,8 ц/га), намолочено 5567 тис. тонн;
  • гороху обмолочено 152,2 тис. га (врожайність – 24,9 ц/га),  намолочено 379,1 тис. тонн;
  • проса обмолочено 2,32 тис. га (врожайність – 12,1 ц/га), намолочено 2,81 тис. тонн;
  • гречки обмолочено 0,08 тис. га (врожайність – 11,3 ц/га), намолочено 0,1 тис. тонн.
  • інших зернових та зернобобових культур обмолочено 249 тис. га,  намолочено 492,1 тис. тонн.

Лідерами зі збирання зернових є сільгосптоваровиробники Запоріжжя, вони обмолотили 96% площ, найбільший намолот залишається за Одещиною – 3,2 млн тонн.

Нагадаємо, що 69-річний житель Одеської області, який із 2021 року, не маючи жодних дозвільних документів, використовував майже дев’ять гектарів землі в межах водоохоронної зони озера Сасик у Білгород-Дністровському районі.

Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

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