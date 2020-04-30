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Новости Одессы и Одесской области

Засуха в Одесском регионе: запрет на полив и урожай под вопросом

Засуха в Одесском регионе: запрет на полив и урожай под вопросом

Фермеры Одесской области давно ждут осадков.

Однако этой зимой почти не было снега, дожди тоже встречались редко. Более того, регулярных и обильных осадков в области не было уже достаточно давно.

Из-за засухи Бессарабия может остаться без львиной доли урожая, потеряв не меньше 70%. Может случиться, что в этом году количество всходов снизится, вплоть до 90%

Об этом сообщил в facebook депутат облсовета Сергей Паращенко.

“Регион, который многие годы был в лидерах по выращиванию ячменя, озимого рапса и гороха, сегодня столкнулся с небывалой засухой, аналогов которой в истории Украины еще не было, – написал он. – Ситуация на юге Украины, в частности, в Одесской области, наиболее катастрофическая”.

По худшим прогнозам, фермерам грозят убытки, в сумме 3-3,5 млрд грн.

В здешних артезианских скважинах резко упал уровень воды, передает od.vgorode.ua.

Местами он опустился на 4 метра ниже уровня земли.

Есть населенные пункты, где даже запретили поливать артезианской водой огороды.

К таким мерам прибегли, например, в Староказацкой ОТГ Белгород-Днестровского района.

Нарушителей грозятся отсоединять от сети централизованного водоснабжения.

В сельсовете пояснили, что тратить на полив воду в карантин нерационально. Она сейчас нужна для того, чтобы бороться  с антисанитарией и использовать в быту. А так как вода сейчас и так в дефиците, было принято такое жесткое ограничение.

В свою очередь, в Ренийском районе работники сельского хозяйства обратились за помощью к чиновникам. Они просят поспособствовать установке системы полива на полях, а также снизить им налоги.

Аграрии региона также взывают о помощи. Хотят, чтобы с них сняли НДС на сумму ущерба, кроме того, выступают за образование фонда семян.

В областном совете и ОГА на выездном заседании пообещали фермерам донести их пожелания до правительства. Для хозяйств, потерявших в засуху урожай,  могут добиться дотаций, предоставить льготы на выплату налогов, а также возможность взять кредит с небольшим процентом.

Фото: Сергей Паращенко

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