Застряли в Турции: четырех украинских моряков подозревают в перевозке наркотиков

Профсоюз моряков обеспокоен, что четыре украинских гражданина уже 7 месяцев не могут покинуть Турцию. Местные власти их не выпускают, хотя и обвинений до сих пор не выдвинули.
В июле 2021 года капитана судна MSC CAPUCINE R и трех его помощников задержали турецкие правоохранители после того как в порту Искендерун обнаружили в одном из контейнеров тайник со 176 килограммами кокаина.
Через месяц морские профсоюзы и работодатель добились того, чтобы моряков отпустили под залог. Там считают, что члены экипажа ничего не знали о контрабанде наркотиков.
На самом деле турецкие власти должны представить все имеющиеся у них доказательства в отношении этих моряков. Если доказательств нет — а мы должны спросить, есть ли они, учитывая, сколько времени потребовалось, а судебное разбирательство так и не началось, турецкие власти должны снять обвинения и освободить этих моряков сегодня.
— сказал Стивен Коттон, Генеральный секретарь Международной федерации транспортников (ITF).
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