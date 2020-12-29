Одесские моряки оказались заблокированными на балкере в Китае: без зарплаты и почти без еды (видео)

Семеро моряков из Одессы и Одесской области оказались заблокированными на балкере NEW ORION в Китае. Они более года не получают заплату и испытывают постоянные проблемы с продуктами. Экипаж не сменяют уже полтора года.

Судно уже год находится на якоре в водах Китая, сообщает благотворительный фонд помощи морякам “Ассоль”.

“Экипаж в полной информационной блокаде. В попытках общения с компанией слышатся многомесячные обещания без малейшего намека на их выполнение”, – сообщили в фонде.

Экипаж балкера – сокращенный. Кром украинцев в него входят также один грузин и один – россиянин. Всем морякам от 25-ти до 69-ти лет. Судно ходит под флагом Камеруна.

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Фото: Маринтрафик