Новости Одессы и Одесской области

Защитникам Авдеевки срочно нужен дрон: как присоединиться к сбору вместе с редакцией ОЖ

Защитникам Авдеевки срочно нужен дрон: как присоединиться к сбору вместе с редакцией ОЖ

Редакция “Одесской Жизни” помогает в сборе средств на дрон для подразделения, в котором служит муж нашей журналистки Веры Корольченко. Наши читатели тоже могут присоединиться. Рассказываем, как это сделать.

Мы уже рассказывали и показывали, в каких условиях приходится бороться с российскими агрессорами украинским военным. Но грязь и холод можно пережить, а вот пропустить вражескую атаку равнозначно смерти. Чтобы этого не случилось, и нужен беспилотник. 

Перевести деньги на “Мавик” для наших защитников несложно — можно перевести на карту, или пополнить банку от Monobank. Сделать это можно с карты любого банка Украины. 

Средства можно перевести на карту, или пополнить монобанку:

Номер карты: 5375 4112 1187 9460 (получатель — банка «На Мавик» от Натальи П.)

МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/5YKoJM4u7f?fbclid=IwAR0BiYFb-QViL35WoHJMpNDB1v7_EyfvV24loSh2e9fF903hEhHAGxMpx6k

К утру 15 февраля удалось собрать 20 тысяч гривен из необходимых 85 тысяч. Организаторы рады и благодарны любой сумме. Дрон нужен очень срочно:

«Працювати» чоловікові стало ще складніше, бо днями один з двох його Мавіків знищив ворог. У хлопців залишилася тільки нічна «пташка» «Око Півдня», на яку ви допомагали збирати перед Новим роком. А потрібна ще одна, про запас, бо залишитися без очей під носом у ворога — це смерть.

Тож у мене знов сімейне завдання — допомогти у збору на новий, денний дрон. І як завжди, мені потрібна допомога чудових людей — тобто вас.

Будь-який донат має значення, — написала в своем посте в facebook Вера.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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