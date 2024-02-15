Защитникам Авдеевки срочно нужен дрон: как присоединиться к сбору вместе с редакцией ОЖ

Мы уже рассказывали и показывали, в каких условиях приходится бороться с российскими агрессорами украинским военным. Но грязь и холод можно пережить, а вот пропустить вражескую атаку равнозначно смерти. Чтобы этого не случилось, и нужен беспилотник.

Перевести деньги на “Мавик” для наших защитников несложно — можно перевести на карту, или пополнить банку от Monobank. Сделать это можно с карты любого банка Украины.

Средства можно перевести на карту, или пополнить монобанку:

Номер карты: 5375 4112 1187 9460 (получатель — банка «На Мавик» от Натальи П.)

К утру 15 февраля удалось собрать 20 тысяч гривен из необходимых 85 тысяч. Организаторы рады и благодарны любой сумме. Дрон нужен очень срочно: