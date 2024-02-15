Захисникам Авдіївки терміново потрібен дрон: як долучитися до збору разом із редакцією ОЖ

Ми вже розповідали і показували, в яких умовах доводиться боротися з російськими агресорами українським військовим. Але бруд і холод можна пережити, а от пропустити ворожу атаку рівнозначно смерті. Щоб цього не сталося, і потрібен безпілотник.

Переказати гроші на “Мавік” для наших захисників нескладно – можна переказати на картку, або поповнити банку від Monobank. Зробити це можна з картки будь-якого банку України.

Кошти можна переказати на картку, або поповнити монобанку:

Номер картки: 5375 4112 1187 9460 (отримувач – банку “На Мавік” від Наталії П.)

МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/5YKoJM4u7f?fbclid=IwAR0BiYFb-QViL35WoHJMpNDB1v7_EyfvV24loSh2e9fF903hEhHAGxMpx6k

До ранку 15 лютого вдалося зібрати 20 тисяч гривень із необхідних 85 тисяч. Організатори раді та вдячні будь-якій сумі. Дрон потрібен дуже терміново: