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Захисникам Авдіївки терміново потрібен дрон: як долучитися до збору разом із редакцією ОЖ

Захисникам Авдіївки терміново потрібен дрон: як долучитися до збору разом із редакцією ОЖ

Редакція “Одеського Життя” допомагає у зборі коштів на дрон для підрозділу, в якому служить чоловік нашої журналістки Віри Корольченко. Наші читачі теж можуть долучитися. Розповідаємо, як це зробити.

Ми вже розповідали і показували, в яких умовах доводиться боротися з російськими агресорами українським військовим. Але бруд і холод можна пережити, а от пропустити ворожу атаку рівнозначно смерті. Щоб цього не сталося, і потрібен безпілотник.

Переказати гроші на “Мавік” для наших захисників нескладно – можна переказати на картку, або поповнити банку від Monobank. Зробити це можна з картки будь-якого банку України.

Кошти можна переказати на картку, або поповнити монобанку:

Номер картки: 5375 4112 1187 9460 (отримувач – банку “На Мавік” від Наталії П.)

МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/5YKoJM4u7f?fbclid=IwAR0BiYFb-QViL35WoHJMpNDB1v7_EyfvV24loSh2e9fF903hEhHAGxMpx6k

До ранку 15 лютого вдалося зібрати 20 тисяч гривень із необхідних 85 тисяч. Організатори раді та вдячні будь-якій сумі. Дрон потрібен дуже терміново:

“Працювати” чоловікові стало ще складніше, бо днями один з двох його Мавіків знищив ворог. У хлопців залишилася тільки нічна “пташка” “Око Півдня”, на яку ви допомагали збирати перед Новим роком. А потрібна ще одна, про запас, бо залишитися без очей під носом у ворога — це смерть.

Тож у мене знов сімейне завдання — допомогти у збору на новий, денний дрон. І як завжди, мені потрібна допомога чудових людей — тобто вас.

Будь-який донат має значення, – написала у своєму пості у facebook Віра.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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