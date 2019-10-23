Защитим ушастых сов Придунавья: в Одесской области будут оберегать хищных птиц

Об этом измаильская организация сообщает на своей странице в Facebook.

В рамках проекта планируется:

обустройство гнезд для ушастых сов в месте их обитания в Измаиле;

проведение конференции по вопросам защиты прав животных Придунавья с привлечением орнитологов города и региона;

приобретение выставочных материалов и оборудования для экспозиций о птицах региона на базе Измаильского историко-краеведческого музея Придунавья;

конкурс рисунков сов среди школьников Измаила;

мастер-класс по изготовлению гнезд для школьников Измаила.

По данным Украинского центра исследований хищных птиц, наибольшее количество массовых зимовок ушастой совы расположено именно на юге Украины, где зафиксировано 11 мест, где хотя бы раз отмечали 100 и более особей одновременно. Распределение мест зимовок ушастой совы довольно неравномерно. Концентрация особей, в основном, наблюдается в уютных, относительно защищенных от ветра местах. Чаще всего, это — насаждения на территории населенных пунктов, несколько реже – за их пределами.

Так, уже более 20 лет в самом центре Татарбунар, недалеко от здания полиции, зимует порядка 100 особей. Более 70 особей насчитали зимой 2018 года в центральном парке села Кубей в Болградском районе. В Измаиле колония ушастых сов облюбовала немноголюдную территорию турбазы “Дунай” и соседствующего с ней Кутузовского парка, где проживает в составе из полусотни особей. В 2019 году они поселились и на территории Измаильского погранотряда, где свили гнездо на старых елях и вывели птенцов.

К присутствию человека ушастые совы относятся вполне терпимо. Весь день ушастая сова спит, сидя на ветке, вытянувшись и прижимаясь к стволу дерева. Заметить ее в таком положении крайне сложно — этот маскирующий маневр зачастую спасает сову, ведь когда они спят, то становятся беспомощными и уязвимыми. Активничают совы только в темноте, бесшумно вылетая на открытые места, где они охотятся.

Этот вид сов – один из самых полезных в сельском хозяйстве. Ушастые совы особенно ценны тем, что зимой, собираясь большими стаями, уничтожают огромное количество грызунов. Зрение у сов в 450 раз лучше, чем у человека, а слух — в 50 раз. Сова может услышать мышь, пробегающую под 50-сантиметровой толщей снега и без промаху поймать ее.

Уничтожение хищных птиц в Украине должно караться по закону, к тому же, в нашей стране действуют Бернская конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе 1979 г., Боннская конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных 1979 г. и Конвенции CITES.

Фото: Придунайский центр общественных инициатив