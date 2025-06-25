погибший

Ключевые моменты

  • На фронте погиб Сторчеус Юрий Иванович из села Вишневое Белгород-Днестровского района; 
  • Воин погиб 22 июня 2025 года при исполнении боевого задания вблизи Константиновки на Донетчине.

Как сообщили в в Дивизийской громаде, с 22 июня 2025 года Юрий Сторчеус считался без вести пропавшим.

24 июня 2025 года поступило официальное подтверждение о его гибели во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Константиновка Краматорского района Донецкой области.

Юрий Сторчеус

Выражаем искренние соболезнования родным и близким мужественного воина, который положил на алтарь Победы самое дорогое — свою жизнь.

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