Ключевые моменты
- На фронте погиб Сторчеус Юрий Иванович из села Вишневое Белгород-Днестровского района;
- Воин погиб 22 июня 2025 года при исполнении боевого задания вблизи Константиновки на Донетчине.
Как сообщили в в Дивизийской громаде, с 22 июня 2025 года Юрий Сторчеус считался без вести пропавшим.
24 июня 2025 года поступило официальное подтверждение о его гибели во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Константиновка Краматорского района Донецкой области.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким мужественного воина, который положил на алтарь Победы самое дорогое — свою жизнь.
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