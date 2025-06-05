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Об этом сообщили на странице громады в Facebook.

Провести в последний путь бойца пришли родные, друзья, собратья, представители власти и жители громады.

Прощание с погибшим воином в Красносельской громаде на Одесчине

Проводы Героя в Красносельской громаде

Защитнику навсегда осталось 46 лет. У него остались родители и жена.

Прощание с погибшим Защитником на Одесчине

Проводы погибшего Защитника Украины в Красносельской громаде

«Память об Алексее всегда будет жить в сердцах родных и близких. Герои не умирают», – говорится в сообщении.

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