Об этом сообщили на странице громады в Facebook.
Провести в последний путь бойца пришли родные, друзья, собратья, представители власти и жители громады.
Защитнику навсегда осталось 46 лет. У него остались родители и жена.
«Память об Алексее всегда будет жить в сердцах родных и близких. Герои не умирают», – говорится в сообщении.
Читайте также:
- Одесщина потеряла Защитника: на фронте погиб пулеметчик Алексей Кара;
- На Сумщине погиб пограничник из Одесской области Сергей Серпионов;
- В бою за Украину погиб младший лейтенант из Измаила.