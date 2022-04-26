Руководство ОПЗ вернуло заводу 7 миллионов, которые оно выписало себе как премии

На счета Одесского припортового завода вернулись 7 млн грн, которые заводское начальство насчитало себе в виде премии в военное время.
Об этом сообщил городкой голова Южного Владимир Новацкий.
По словам мэра, руководители Одесского припортового завода вернули на счета предприятия семь миллионов гривен премий.
А начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук встретился с трудовым коллективом завода и членами Наблюдательного совета. Он отметил, что приказ о перечислении средств трем менеджерам предприятия отменили.
Также мэр Южного сообщил, что руководство завода рассматривает вопросы возобновления работы предприятия.