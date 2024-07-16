Запрещено злиться и устраивать конфликты: что отмечает церковь 16 июля

16 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

16 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого священномученика Атеногена и 10 его учеников.

Кто такой святой священномученик Атеноген

Святой Атеноген был епископом и мучеником, известным своей преданностью христианской вере. Во время жестоких преследований христиан императором Диоклетианом, он вместе с десятью своими учениками погиб в армянском городе Севастия. Это произошло 16 июля 296 года, когда они отказались отречься от своей веры и приняли мученическую смерть. Десять учеников Атеногена также стали священномучениками, показав пример непоколебимой веры и отваги. Их самопожертвование и сегодня остается символом верности христианским идеалам и вдохновляет многих верующих по всему миру.

Народные приметы 16 июля

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: в небе летают коршуны — погода будет засушливой;

туман густой — к большому урожаю грибов;

в поле мыши едят колосья — к суровой и долгой зиме.

Что нельзя делать 16 июля

Сегодня нельзя делать следующее:

Не стоит ходить в лес, потому что выходит на охоту нечистая сила.

Нельзя рубить дрова или охотиться.

Запрещено злиться, устраивать конфликты.

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