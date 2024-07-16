Запрещено злиться и устраивать конфликты: что отмечает церковь 16 июля

Церковный праздник сегодня, 16 июля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
16 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
16 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого священномученика Атеногена и 10 его учеников.
Кто такой святой священномученик Атеноген
Святой Атеноген был епископом и мучеником, известным своей преданностью христианской вере. Во время жестоких преследований христиан императором Диоклетианом, он вместе с десятью своими учениками погиб в армянском городе Севастия. Это произошло 16 июля 296 года, когда они отказались отречься от своей веры и приняли мученическую смерть. Десять учеников Атеногена также стали священномучениками, показав пример непоколебимой веры и отваги. Их самопожертвование и сегодня остается символом верности христианским идеалам и вдохновляет многих верующих по всему миру.
Народные приметы 16 июля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: в небе летают коршуны — погода будет засушливой;
- туман густой — к большому урожаю грибов;
- в поле мыши едят колосья — к суровой и долгой зиме.
Что нельзя делать 16 июля
Сегодня нельзя делать следующее:
- Не стоит ходить в лес, потому что выходит на охоту нечистая сила.
- Нельзя рубить дрова или охотиться.
- Запрещено злиться, устраивать конфликты.
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