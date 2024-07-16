Заборонено злитися та влаштовувати конфлікти: що відзначає церква 16 липня

16 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

16 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого священномученика Атеногена та 10 його учнів.

Хто такий святий священномученик Атеноген

Святий Атеноген був єпископом і мучеником, відомим своєю відданістю християнській вірі. Під час жорстоких переслідувань християн імператором Діоклетіаном, він разом із десятьма своїми учнями загинув у вірменському місті Севастія. Це сталося 16 липня 296 року, коли вони відмовилися зректися своєї віри та прийняли мученицьку смерть. Десять учнів Атеногена також стали священномучениками, показавши приклад непохитної віри та відваги. Їхня самопожертва і сьогодні залишається символом вірності християнським ідеалам і надихає багатьох вірян по всьому світу.

Народні прикмети 16 липня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: в небі літають шуліки — погода буде посушливою;

туман густий — до великого урожаю грибів;

в полі миші їдять колосся — до суворої і довгої зими.

Що не можна робити 16 липня

Сьогодні не можна робити таке:

Не варто ходити до лісу, тому що виходить на полювання нечиста сила.

Не можна рубати дрова чи полювати.

Заборонено злитися, влаштовувати конфлікти.

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