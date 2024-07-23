Заборонено ледарювати, байдикувати та лаятися: що відзначає церква 23 липня

Церковне свято сьогодні, 23 липня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
23 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
23 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святих мучеників Трохима, Теофіла та ін…
Хто такі святі мученики Трохим, Теофіл та ін…
Вони сміливо стали перед судом, відкрито сповідували свою віру в Христа та категорично відмовилися приносити жертви язичницьким богам. Незважаючи на жорстокі катування, під час яких їхні гомілки були перебиті, святі мученики дивом вийшли неушкодженими з палаючого вогню, ще більше підносячи славу Христа. Це диво лише зміцнило їхню віру, але мучителі, не зумівши зламати волю цих благочестивих людей, ухвалили рішення обезголовити їх. Своїм життям і смертю вони стали символом незламної віри і духовної мужності.
Народні прикмети 23 липня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: вранці туман — чекайте на великий урожай грибів;
- дощить цього дня — буде великий урожай;
- до самого світанку видно яскраві зірки — чекайте на сильні дощі.
Що не можна робити 23 липня
Сьогодні не можна робити таке:
- Забороняється відмовляти у допомозі, коли її просять.
- Не можна ледарювати, байдикувати.
- Не варто лихословити, лаятися.
Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями