Заборонено ледарювати, байдикувати та лаятися: що відзначає церква 23 липня

23 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

23 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святих мучеників Трохима, Теофіла та ін…

Хто такі святі мученики Трохим, Теофіл та ін…

Вони сміливо стали перед судом, відкрито сповідували свою віру в Христа та категорично відмовилися приносити жертви язичницьким богам. Незважаючи на жорстокі катування, під час яких їхні гомілки були перебиті, святі мученики дивом вийшли неушкодженими з палаючого вогню, ще більше підносячи славу Христа. Це диво лише зміцнило їхню віру, але мучителі, не зумівши зламати волю цих благочестивих людей, ухвалили рішення обезголовити їх. Своїм життям і смертю вони стали символом незламної віри і духовної мужності.

Народні прикмети 23 липня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: вранці туман — чекайте на великий урожай грибів;

дощить цього дня — буде великий урожай;

до самого світанку видно яскраві зірки — чекайте на сильні дощі.

Що не можна робити 23 липня

Сьогодні не можна робити таке:

Забороняється відмовляти у допомозі, коли її просять.

Не можна ледарювати, байдикувати.

Не варто лихословити, лаятися.

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