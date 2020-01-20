fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Заправки для электромобилей в Одессе пока убирать не будут

Заправки для электромобилей в Одессе пока убирать не будут

Недавно в Одессе заговорили о том, что хотят демонтировать с улиц зарядные станции для электромобилей.

По словам чиновников одесского горсовета, в городе не оформлено, как полагается, практически ни одно такое устройство.

Однако, как отметил изданию dumskaya.net вице-мэр Одессы Олесь Янчук, пока устройства убирать не будут.

По крайней мере до тех пор, пока не будет принят соответствующий законопроект, который урегулирует этот вопрос.

Пока на демонтаж устройств мэрия Одессы установит мораторий. Владельцам заправочных станций дадут возможность оформить все необходимые документы. Кстати, 11 предпринимателей уже прошли все инстанции.

Остальным также придется получить для сохранности их объектов разрешение управления торговли и согласовать установку с райадминистрацией. Кроме того, нужно будет заплатить за аренду земли – 105 гривен за квадратный метр.

В планах одесских властей – разработать концепцию развития сети электрозаправочных станций.

Фото: vi.ill.in.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить