Заправки для электромобилей в Одессе пока убирать не будут

Недавно в Одессе заговорили о том, что хотят демонтировать с улиц зарядные станции для электромобилей.

По словам чиновников одесского горсовета, в городе не оформлено, как полагается, практически ни одно такое устройство.

Однако, как отметил изданию dumskaya.net вице-мэр Одессы Олесь Янчук, пока устройства убирать не будут.

По крайней мере до тех пор, пока не будет принят соответствующий законопроект, который урегулирует этот вопрос.

Пока на демонтаж устройств мэрия Одессы установит мораторий. Владельцам заправочных станций дадут возможность оформить все необходимые документы. Кстати, 11 предпринимателей уже прошли все инстанции.

Остальным также придется получить для сохранности их объектов разрешение управления торговли и согласовать установку с райадминистрацией. Кроме того, нужно будет заплатить за аренду земли – 105 гривен за квадратный метр.

В планах одесских властей – разработать концепцию развития сети электрозаправочных станций.

Фото: vi.ill.in.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!