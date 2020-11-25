Выборы ректора Одесского медуниверситета: наблюдается большой ажиотаж (фото)

Главное здание Одесского медуниверситета сегодня в центре внимания. Там происходят выборы ректора. Толпы людей, «выяснения отношений», полиция, списки, то и дело слышится: «Пускаем — не пускаем». Мимо мчатся «скорые», сирена заглушает «накал страстей»: «корона» не дремлет.

Пытаюсь пройти вовнутрь, достаю удостоверение. На входе охрана (ее здесь много, и самой разной) требует фамилию, сразу предупреждают: нет аккредитации — не войдете.

Оказывается, журналистам надо было заранее аккредитоваться на сайте Одесского медуниверситета. Пытаюсь понять:

— Я делала репортажи с выборов президента, мэра, депутатов. Меня регистрировали на избирательном участке, но никакую аккредитацию не требовали.

— А мы требуем. Такой порядок.

Слушаю этот исчерпывающий ответ, наблюдаю: не аккредитованных журналистов вовнутрь не пускают. Пускают только участвующих в голосовании и сотрудников университета. Строго по спискам. Аргумент: ковид. Мол, и на дверях вывешено объявление об этом.

Напомним, после увольнения Валерия Запорожана в 2018 году Минздрав предпринимал несколько попыток назначить ему преемника. Но пока безуспешно. Сегодня на пост руководителя медуниверситета претендуют трое кандидатов: снова Валерий Запорожан, Владлена Дубинина (и.о. ректора Одесского национального медицинского университета на время увольнения Запорожана в 2018 году), глава департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко.

Голосуют студенты и преподавательский состав — под охраной полиции и частной структуры.

По состоянию на 12.00 накал страстей несколько понизился. Но людей у входа все равно довольно много. Не аккредитованные журналисты пытаются получить хоть какую-то информацию, кроме той, что «мы вас туда не пустим».

Юрий Жук — наблюдатель со стороны одного из кандидатов на пост ректора Медуниверситета — считает, что тот факт, что журналистов не пускают на выборы, это нарушение их прозрачности.

— Что строго соблюдено на выборах ректора, так это обработка помещения, масочный режим, кабинки для людей с температурой. Нами зафиксированы в ходе выборов факты, когда несколько иностранных студентов пытались сфотографировать бюллетень после того, как поставили на нем «галочку», — говорит Юрий Жук.

Фото: Мария Котова