Законно ли блокировать движение: одесская полиция открыла уголовное дело по факту перекрытия дороги

Уголовное производство начато по факту блокирования движения транспорта во время акции протеста в Киевском районе.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области, события квалифицированы по ст. 279 Уголовного кодекса Украины.

В полиции напомнили, что 20 сентября на улице Академика Королева в знак протеста против строительства на территории местного детского сада собрались недовольные граждане. Они непрерывно ходили по пешеходному переходу, чем нарушили нормальную работу транспорта и создали опасную ситуацию на дороге.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, во время акции протеста женщина за рулем автомобиля Nissan въехала в группу людей, которые протестовали против строительства на территории детского сада. При этом пострадали люди, сотрудник полиции получил тяжелое ранение.