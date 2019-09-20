В Одессе автомобилист сбил участника митинга и наехал на оперативника

Акцию протеста устроили жители проспекта Глушко.

Это не первый митинг горожан на Таирова. Так, совсем недавно одесситы уже перекрывали проезжую часть на улице Академика Королева.

В этот раз цель акции та же, что и ранее, – остановить стройку на месте бывшего детсада.

Причем, как сообщает grad.ua, нынешний митинг омрачил неприятный инцидент. Так, как описали очевидцы, водитель “Ниссана”, не обращая внимания на то, что на дороге люди, решил прорваться сквозь толпу. Автомобилист сбил одного из протестующих, протащив его свыше десяти метров на капоте. А напоследок наехал на правоохранителя. У полицейского оказалась поврежденной нога, его на скорой увезли в больницу.

При этом участники акции тут же устроили водителю самосуд, разбив окна и повредив корпус в машине. Говорят, за рулем “Ниссана” была женщина.

Фото: grad.ua