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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе автомобилист сбил участника митинга и наехал на оперативника

В Одессе автомобилист сбил участника митинга и наехал на оперативника

Акцию протеста устроили жители проспекта Глушко.

Это не первый митинг горожан на Таирова. Так, совсем недавно одесситы уже перекрывали проезжую часть на улице Академика Королева.

В этот раз цель акции та же, что и ранее, – остановить стройку на месте бывшего детсада.

Местные жители не хотят, чтобы в их районе появилась новая высотка

Местные жители не хотят, чтобы в их районе появилась новая высотка

Причем, как сообщает grad.ua, нынешний митинг омрачил неприятный инцидент. Так, как описали очевидцы, водитель “Ниссана”, не обращая внимания на то, что на дороге люди, решил прорваться сквозь толпу. Автомобилист сбил одного из протестующих, протащив его свыше десяти метров на капоте. А напоследок наехал на правоохранителя. У полицейского оказалась поврежденной нога, его на скорой увезли в больницу.

Акцию омрачил неприятный инцидент

Акцию омрачил неприятный инцидент

При этом участники акции тут же устроили водителю самосуд, разбив окна и повредив корпус в машине. Говорят, за рулем “Ниссана” была женщина.

Это уже не первая акция протеста жителей Таирова

Это уже не первая акция протеста жителей Таирова

Фото: grad.ua

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