Заказникам на Одещині президент надав новий статус

Два ландшафтні заказники Одещини отримали статус заказників загальнодержавного значення.

Вчора, 10 вересня, Володимир Зеленський підписав указ про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

В указі йдеться про ландшафтні заказники “Мураївський” (Чернігівська область), “Озеро Картал” та “Озеро Кагул” (Одеська область).

Аргументація такого рішення: збереження і відтворення цінних природних комплексів, різноманітності ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу, а також збереження в природному стані окремих унікальних природних утворень.

Фото: Womo.ua