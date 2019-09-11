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Новости Одессы и Одесской области

Заказникам на Одещині президент надав новий статус

Заказникам на Одещині президент надав новий статус

Два ландшафтні заказники Одещини отримали статус заказників загальнодержавного значення.

Вчора, 10 вересня, Володимир Зеленський підписав указ про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

В указі йдеться про ландшафтні заказники “Мураївський” (Чернігівська область), “Озеро Картал” та “Озеро Кагул” (Одеська область).

Аргументація такого рішення: збереження і відтворення цінних природних комплексів, різноманітності ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу, а також збереження в природному стані окремих унікальних природних утворень.

Фото: Womo.ua

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