Задержание банды “черных” риэлторов и мертвый дельфин около Delfi: чрезвычайные новости Одессы и области 31 июля

В Одессе и Одесской области в пятницу, 31 июля, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- В Одессе поймали банду, которая несколько лет присваивала себе чужие квартиры, а также недвижимость коммунальной формы собственности. В основном через подставных лиц они забирали квартиры одиноких людей. Все на счету банды более десятка таких объектов недвижимости.
- На трассе Одесса-Киев микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовиком DAF.
- Мертвого дельфина обнаружили сегодня отдыхающие на пляже «Дельфин», который находится рядом с затонувшим танкером «Delfi».