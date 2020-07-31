В Одессе поймали банду “черных” риэлторов (видео)

В Одессе поймали банду, которая несколько лет присваивала себе чужие квартиры, а также недвижимость коммунальной формы собственности. В основном через подставных лиц они забирали квартиры одиноких людей. Все на счету банды более десятка таких объектов недвижимости.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Кроме того, бандиты незаконно лишили свободы одессита, с которого требовали несуществующий долг.

Злодеев задерживали со спецназом. В их офисах, а также в офисах людей из круга общения банды в Одесской и Херсонской областях провели более 60 обысков. Изъяли множество доказательств. задержали семерых.