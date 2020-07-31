На трассе Одесса-Киев микроавтобус столкнулся с грузовиком – есть пострадавшие

На трассе Одесса-Киев микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовиком DAF. Это произошло в Шияревском районе Одесской области в пятницу, 31 июля.

Микроавтобус ехал в сторону Киева, а грузовик поломался и стоял на обочине, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

38-летний водитель Мерседеса вез свою пятилетнюю дочь, а также тещу с тестем. Девочка получила травму головы, а ее дедушка с бабушкой – переломы. Папа отделался царапинами.

Предварительно, он не справился с управлением машиной из-за превышения скорости.

Напомним, 30 июля в Одессе в ДТП разбилась машина патрульной полиции.