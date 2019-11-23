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Новости Одессы и Одесской области

Снесли забор и открыли доступ к морю: активисты протестовали против застройки на одесском побережье

Снесли забор и открыли доступ к морю: активисты протестовали против застройки на одесском побережье

На территории, где планируют строить яхт-клуб, недавно появился забор, частично ограничивающий проход к пляжу и вид на море с Трассы здоровья. Общественные организации снесли этот забор, протестуя против застройки побережья и Французского бульвара.

Об этом сообщает «7 телеканал».

Сегодня по адресу Французский бульвар, 1/5 собрались одесситы, убежденные, что на территории по данному адресу появится не яхт-клуб, а очередной отель. Они считают, что из-за этого доступ к пляжу, который находится между пляжем пограничников и пляжем санатория «Россия», будет потерян.

Поэтому они демонтировали забор, указывая на то, что на мирные акции не обращают внимание власти и сами застройщики. Акция прошла без столкновений и под присмотром полиции.

Напомним, что территорию Французского бульвара, 1/5 отдали ООО «Варда плюс» в марте на сессии Одесского городского совета.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что ГАСК Одесского горсовета выдал разрешение фирме-застройщику на строительство яхт-клуба, но размеры зданий вызывают вопросы.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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