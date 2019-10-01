За убийство подростка под Одессой ответит дедушка стрелка

1 октября правоохранители сообщат о подозрении дедушке 12-летнего мальчика, который застрелил друга.
Об этом сообщает tsn.ua.
Напомним, инцидент произошел в Беляевском районе области. Там школьник, решив показать дедовское ружье, случайно выстрелил в товарища. Пуля угодила в грудь, отчего 15-летний подросток сразу умер.
Поначалу в полиции открыли уголовное производство по факту умышленного убийства.
Вслед за тем установили в ходе следствия, что ружье в доме лежало на видном месте, так как пенсионер, вернувшись с охоты, не спрятал его. В итоге открыли еще одно уголовное дело – по факту небрежного хранения оружия.
Теперь охотнику придется ответить по всей сторогости закона. В Одессе после объявления о подозрении ему изберут меру наказания.
Фото: sputnik.kg
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