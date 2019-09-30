В Одесской области школьник нечаянно убил приятеля

Несчастный случай произошел в Беляевском районе.

Там 12-летний подросток застрелил 15-летнего друга.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Все случилось дома у 12-летнего мальчика. Он хотел показать приятелю охотничье ружье его деда. Однако как только взял его в руки, оно внезапно выстрелило.

Пуля попала в грудь второму мальчику, после чего он практически сразу же скончался.

С обстоятельствами происшествия разбирается следственно-оперативная группа.

Фото: ohotnik-kolomna.ru