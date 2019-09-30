Убийство подростка под Одессой: открыто уголовное дело

В Одессе продолжают выяснять обстоятельства инцидента, когда подросток застрелил его друга.

По факту происшествия открыли уголовное производство по статье “убийство”.

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

Напомним, в Беляевском районе 12-летний школьник пригласил в гости приятеля. Там решил похвастаться охотничьим ружьем его деда. Подросток утверждает, что не успел взять оружие в руки, как оно выстрелило. Пуля попала в друга, он умер на месте.

Правоохранители пригласили для дачи показаний стрелка и его дедушку. Также с подростком работают психологи. В планах — назначить проведение баллистической и судмедэкспертизы.

Фото: ГУНП в Одесской области