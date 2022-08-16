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Последствия непогоды в Одессе: «гуляющие» баки, дождь в маршрутках, реки на дорогах (видео)

Последствия непогоды в Одессе: «гуляющие» баки, дождь в маршрутках, реки на дорогах (видео)

Залповый ливень, обрушившийся на Одессу сегодня днем, 16 августа, длился всего несколько минут, но и за это время успел «натворить дел».
Представляем вашему вниманию небольшую видеоподборку последствий сегодняшней стихии.

И забавно, и в то же время грустно: горожане запечатлели, как по залитым ливнем одесским улицам, неспешно плывут (как будто «прогуливаются») мусорные баки:

Как сообщали в мэрии, сегодняшний ливень затопил Газовый переулок, улицу Атамана Головатого, Черноморского казачества. Ну и многострадальной Балковской, само собой, тоже досталось:

В то же время досталось и центру города – улицы Жуковского, Еврейскую и Ришельевскую тоже затопило. Коммунальщики расчищают ливневки.

А тем, кто надеялся укрыться от дождя в маршрутке, также не повезло:

Как говорят очевидцы, воды было не менее чем по колено. Вот так, например, сейчас выглядит поселок Котовского:

А вот жилмассиву Таирова повезло намного больше – ливень его почти не затронул.

Между тем, по информации Телеграм-канала «Одеса. Офiцiйно», в настоящее время на улице Балковской возле автовокзала вода уже спала и транспорт пошел:

Также сообщается, что по состоянию на 13:00, в Одессе в полном объеме работают трамвайные маршруты №10, 13, 17, 21, 27 и все троллейбусные маршруты, кроме №3. Он курсирует сокращенным маршрутом в Заставу.

Трамвайный маршрут №1 работает в Лузановке.

На маршруте №20 работает автобус.

Позже работу возобновили трамваи №3, 5 и 15.

Фото: скриншот с видео Odessa.Vgorode.ua, видео Вiкна-новини и Novyny Live

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Редакция ПРОФИЛЬ

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