За сутки на Одесчине не сделали ни одной прививки от COVID-19

В Одесской области за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса. Всего в регионе привиты 8 990 человек, информирует система Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По данным СНБО, помимо Одесчины, за прошедшие сутки не привили ни одного человека в Киевской и Херсонской областях. А больше всего прививок – 250 за сутки – сделали в Харьковской области.

В целом по стране за сутки прививки от COVID-19 получили 1 258 украинцев. С начала вакцинации таковых всего 291 822 человека.

Ранее стало известно, что в Украине разработают план вакцинации населения от коронавируса.

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Фото: пресс-служба Одесской ОГА