В Украине разработают план вакцинации населения от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров в семидневный срок разработать и утвердить документ.
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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
“Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 2 апреля 2021 «О Национальном плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021”, – говорится в сообщении.
Согласно решению СНБО, должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцин от коронавируса. Также нужно определить лиц, ответственных за реализацию плана.
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