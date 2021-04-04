В Украине разработают план вакцинации населения от коронавируса

Будут ли в Одессе принимать в школы детей без прививок? В Одессе с 1 апреля стартовала кампания по приему в школы будущих первоклашек. В департаменте образования и науки Одесского горсовета нам рассказали, будут ли принимать учебные заведения детей без прививок. ПОДРОБНЕЕ

Украина получит дополнительные дозы вакцины Pfizer В рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит почти миллион дополнительных доз вакцины Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. ПОДРОБНЕЕ