За спасение людей из разрушенной многоэтажки в Одессе наградили спецназовцев (видео)

За проявленные мужество и героизм полковник полиции вручил полицейским ведомственные знаки отличия, среди которых «Знак почета» и часы, сообщили в полиции Одесской области.

Напомним, утро пятницы 29 декабря, стало в Одессе ужасным и трагическим: в результате массированной ракетной атаки, которую устроили российские террористы, в городе полностью разрушен частный жилой дом, поврежден трехэтажный дом, а также полностью выгорело несколько этажей в жилкомплексе, куда попала российская ракета.

В результате атаки погибли 4 человека и еще 32 пострадали. Позже в больнице скончался 77-летний пострадавший.

«Благодаря вашей оперативности, слаженности, профессионализму была своевременно организована и проведена эвакуация пострадавших из разрушенного и горящего здания», — отметил во время вручения полицейским наградам начальник ГУНП Иван Жук.

О спасательной операции рассказывал один из награжденных правоохранителей — инспектор взвода №3 роты №1 батальона полиции особого назначения Артем Грушко.

Во время атаки он находился в укрытии, там и услышал мощный взрыв.

Мы с коллегой Алексеем Ситаром поднялись на верх и увидели, что поражена многоэтажка. Я быстро снял куртку, взял аптечку с бандажами, турникетами, тампанадами, которую всегда ношу с собой в рюкзаке, и мы побежали туда, — вспоминает первые минуты трагедии Артем Грушко.

Со второго этажа на балконе кричали женщина и мужчина, а за ними была полностью разрушена их квартира. Артем с коллегами и гражданскими людьми нашли стремянку, но ее не хватало, чтобы дотянуться до пострадавших. Поэтому они становились друг на друга.

Оказав помощь этим пострадавшим, полицейские начали обследовать здание внутри, разгребать завалы, окружать периметр, отводить людей на расстояние, потому что боялись, что с крыши на головы начнут падать обломки и расчищать территорию для того, чтобы смогла проехать спецтехника спасателей.

Мы быстро построили с ребятами план, сформировали группы, взяли ломы, кувалды, медицинские средства и пошли работать. Когда вошли в здание, внутри была такая высокая температура, что на мне плавилась кофта. Было тяжело дышать, но мы не сдавались. Прочесывали каждый этаж снизу вверх и назад. Вывели мужчину, вынесли на носилках пожилую женщину… Там была страшная картина. Но мне не в первый раз пришлось такое видеть, поэтому я относился к этому уже спокойно, — говорит спецназовец.

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