За знущання з безхатченків трьох одеситів можуть відправити до в’язниці на 15 років

В Одессе будут судить трех мужчин, которые заставляли бездомных попрошайничать и отбирали у них собранные деньги. За содеянное им грозит до 15-ти лет заключения.
Про це повідомили в поліції Одеської області.
Слідчі встановили, що одесит і двоє його приятелів підшукували на вулицях міста безхатченків і вербували їх для жебракування.
Спільники насильно утримували чоловіків і жінок у підвалі орендованого будинку, де консультували щодо “роботи”.
Вранці їх автомобілем відвозили в громадські місця з великим скупченням людей, саджали в інвалідні візки, і до вечора вони жебракували.
Протягом усього дня за “працівниками” спостерігали, а ввечері забирали в них усю “виручку” і відвозили в підвал. При спробі втекти їх били.
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Більшу частину виручених коштів зловмисники ділили між собою, а решту витрачали на їжу для “робітників” і обслуговування автомобілів.
Під час обшуків у місцях проживання підозрюваних правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони, “чорнові” записи із зазначенням доходів, інвалідні візки та документи “підопічних”.
За торгівлю людьми фігурантів судитимуть за 149-ю статтею Кримінального кодексу України. Їм загрожує від восьми до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.