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Новости Одессы и Одесской области

З 2020 року Одеська область залишиться без дротового радіо – Укртелеком

З 2020 року Одеська область залишиться без дротового радіо – Укртелеком

В Одеській, Миколаївській, Херсонській та Закарпатській областях дротовим радіо користується менше 1% населення.

Про це повідомляється на сайті Укртелекому.

– Мешканці Одеської, Миколаївської, Херсонської та Закарпатської областей зробили вибір на користь сучасних каналів комунікацій. Проводове радіо тут втратило популярність, – сказали в Укртелекомі.

Кількість користувачів дротового радіо в Україні постійно скорочується. Абонентів цієї застарілої послуги щороку суттєво меншає (зараз компанія обслуговує 330 тисяч домашніх радіоточок), а у деяких містах та областях дротове мовлення взагалі втратило свою популярність як засіб комунікації.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській та Закарпатській областях дротовим радіо користується менше 1% населення. Тому прийнято рішення про припинення надання послуги саме у цих областях з 1 лютого 2020 року.

Сьогодні послуга дротового радіо через свою застарілість є невигідною і незручною. Зараз є чимало різних сучасних каналів комунікацій, зокрема ефірне мовлення, телебачення та інтернет, яким громадяни й надають перевагу. До речі, радійники теж активно переходять в інтернет, де є можливість завантажувати і слухати радіо на гаджетах. До того ж, деякі сучасні джерела інформації є безоплатними на відміну від домашньої радіоточки, абонплата за яку складає 35 грн з ПДВ на місяць.

Більша частина обладнання мережі дротового мовлення фізично зношена та морально застаріла, що постійно потребує ремонту та чималих витрат. Укртелеком продовжує підтримувати мережу дротового мовлення в тих регіонах, де є користувачі. Але відсутність попиту на нові радіоточки серед населення призвело до припинення послуги з їх підключення з 1 січня 2020 року. Існуючі абоненти послуг продовжать користуватися дротовим радіо на діючих умовах.

Фото: Mediasat

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