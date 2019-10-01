З 1 жовтня в Україні розпочинається осінній призов: з Одещини планують призвати 800 осіб

В жовтні — грудні 2019 року до Збройних Сил України та інших військових формувань для проходження строкової військової служби буде відправлено 15 200 осіб.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Осінній призов розпочнеться 1 жовтня та закінчиться 31 грудня.
Так, до Збройних Сил України буде відправлено — 9 000 осіб;
До Державної спеціальної служби транспорту — 800 осіб;
До Державної прикордонної служби України — 4 400 осіб;
До Національної гвардії України — 1 000 осіб.
Нагадаємо, на строкову службу планують призвати понад 800 юнаків з Одещини.
Фото: 24 Канал
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