З 1 жовтня в Україні розпочинається осінній призов: з Одещини планують призвати 800 осіб

Недавно Одессу всколыхнул вопиющий случай, произошедший в школе №26. Там, заявившись в учебное учреждение, чиновник горслужбы по делам детей забрал ученицу, 11-летнюю Валерию. История вызвала резонанс у общественности и докатилась до верхов. В ситуацию вмешался мэр Геннадий Труханов, распорядившись вернуть девочку в семью. А в горсовете после инцидента решили реорганизовать службу по делам детей и уволить руководителя.

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