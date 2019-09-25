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Новости Одессы и Одесской области

Цієї осені на строкову службу планують призвати понад 800 юнаків з Одещини

Цієї осені на строкову службу планують призвати понад 800 юнаків з Одещини

У ході цьогорічної осінньої компанії планується призвати понад 800 юнаків — мешканців Одещини.

Про це повідомляє Армія-Інформ.

Половина з них проходитиме службу в Збройних Силах України, решта — в Національної гвардії, Державній прикордонній службі та Державній спеціальній службі транспорту.

військовий комісар Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) полковник Євгена Борисов.

– Призовникам слід пам’ятати, що відстрочка від призову надається тільки за рішенням призовної комісії,— наголосив військовий комісар Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) полковник Євгена Борисов. — Тож, якщо є підстави для її отримання, слід заздалегідь принести довідки та документи до своїх районних територіальних центрів задля уникнення непорозумінь. Це стосується й тих юнаків, які змінили місце проживання та не повідомили про це представників терцентрів, у яких вони знаходяться на військовому обліку.

Також офіцер підкреслив, що на Одещині проживає розумна та освічена молодь. Свідченням тому є факт, що відстрочку в зв’язку з навчанням отримають більшість юнаків призовного віку. Ті ж, хто буде призваний на строкову службу, до виконання завдань в районі бойових дій залучатися не будуть.

Фото: Армія-Інформ

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