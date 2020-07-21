Wizz Air запустит рейсы из Одессы в четыре итальянских города

Лоукостер Wizz Air запустит новые авиамаршруты из Украины в европейские города. В частности, будет летать и из Одессы Об этом говорится в сообщении пресс-службы Wizz Air. Из Одессы самолеты компании будут возить пассажиров в Милан (Мальпенса), Болонью и Рим. Ранее сообщалось, что лоукостер SkyUp возобновил пассажирские авиаперевозки внутри Украины.

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