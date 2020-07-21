Wizz Air запустит рейсы из Одессы в четыре итальянских города

Лоукостер Wizz Air анонсировал открытие новых маршрутов для пассажирских авиаперевозок из Одессы.
В частности, в марте 2021 перевозчик планирует запустить регулярные рейсы в четыре города Италии, пишет avianews.
- Болонья — с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю
- Венеция (Тревизо) — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю
- Милан (Мальпенса) — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю
- Рим (Фьюмичино) — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю
Ранее Wizz Air сообщил о возобновлении перевозок из Одессы в ОАЭ.