Новости Одессы и Одесской области

Взрыв прогремел в Одесской области: россияне атаковали баллистикой

Взрыв прогремел в Одесской области: россияне атаковали баллистикой

Вечером среды, 4 сентября 2024 года, в Одессе и области прозвучал сигнал воздушной тревоги. И вскоре в области услышали звук взрыва. Что известно на данный момент, рассказывает «Одесская жизнь».

Тревогу в Одессе и области дали в 19:18. Сообщалось о выходе баллистики из временно оккупированного Крыма.

По информации мониторинговых телеграм-каналов, пуск баллистической ракеты был осуществлен на Белгород-Днестровский районе Одесской области, ориентировочно район Грибовки.

Предварительно, враг атаковал область баллистической ракетой «Искандер-М». Подробности пока не известны.

На данный момент новых выходов не зафиксировано, но ОТРК в Крыму по-прежнему активны, и поэтому покидать укрытия еще рано.

ОБНОВЛЕНО: в 19:49 был дан отбой тревоги.

Напомним, в ночь на среду, 4 сентября, россия снова массированно атаковала Украину шахедами, крылатыми и баллистическими ракетами. ПВО работала в 10 областях, самые тяжелые удары были нанесены по Львову и Кривому Рогу.

В результате удара по Львову погибли 7 человек, в том числе трое детей, пострадали 64 человека, в их числе 8 детей.

В Кривом Роге из-за ракетного удара по объекту гражданской инфраструктуры 5 человек получили травмы, среди них 10-летняя девочка.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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