Война, день 924: россияне обстреляли жилые дома украинцев, погибли дети

Последствия вражеской атаки 4 сентября

Войска рф сегодня нанесли массированный ракетный удар по Украине, сообщается о взрывах в ряде областей.

Во Львове в результате российской атаки уже известно о 7 погибших, среди которых трое детей. Более 38 человек получили ранения, в том числе 5 детей.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что под удар по центру Львова попало более 50 домов. Из шести будут отселять людей — из-за серьезных повреждений, Также повреждены две больницы.

В Кривом Роге из-за ракетного удара по объекту гражданской инфраструктуры 5 человек получили травмы, среди них 10-летняя девочка. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В результате атаки поврежден отель и выбиты окна в нескольких многоэтажках.

Ночная атака вражеской армии дронами-камикадзе также поразила Марганецкую громаду на Никопольщине. Спасатели сейчас выясняют масштабы ущерба, но сообщается, что человеческих жертв не было.

В Херосонской области российские террористы обстреляли учреждения культуры, башни сотовой связи и завод, а также жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 5 многоэтажек и 11 частных домов, сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Погибли 3 человека, еще 5 — получили ранения.

Враг наростил количество штурмов

За прошедшие сутки произошло 207 боевых столкновений. Более половины из которых — на Покровском и Кураховском направлениях.

На Покровском направлении наши защитники отражали 61 атаку противника. Враг пытается продвигаться неподалеку Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Галициновка, Украинск, Желанное, Красногоровка, Георгиевка и Константиновка. В целом оккупанты 50 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи. Задействовали бронетехнику — понесли значительные потери.

На Лиманском направлении наши войска остановили 32 атаки противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Невского, Макеевки, Новосадового, Грековки и Дружелюбовки.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и одной понтонной переправе российских оккупантов.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1390 человек. Также украинские воины обезвредили: