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Вибух пролунав на Одещині: росіяни атакували балістикою

Вибух пролунав на Одещині: росіяни атакували балістикою

Увечері середи, 4 вересня 2024 року, в Одесі та області пролунав сигнал повітряної тривоги. І невдовзі в області почули звук вибуху. Що відомо зараз, розповідає «Одеське життя».

Тривогу в Одесі та області дали о 19:18. Повідомлялося про вихід балістики із тимчасово окупованого Криму.

За інформацією моніторингових телеграм-каналів, пуск балістичної ракети було здійснено на Білгород-Дністровський районі Одеської області, орієнтовно на район Грибівки.

Попередньо ворог атакував область балістичною ракетою «Іскандер-М». Подробиці поки що не відомі.

На даний момент нових виходів не зафіксовано, але ОТРК у Криму, як і раніше, активні, і тому покидати укриття ще рано.

ОНОВЛЕНО: о 19:49 було дано відбій тривоги.

Нагадаємо, в ніч на середу, 4 вересня, росія знову масовано атакувала Україну шахедами, крилатими та балістичними ракетами. ППО працювала в 10 областях, найважчі удари було завдано по Львову та Кривому Розі.

Внаслідок удару по Львову загинули 7 людей, у тому числі троє дітей, постраждали 64 особи, серед них 8 дітей.

У Кривому Розі через ракетний удар по об’єкту цивільної інфраструктури 5 людей зазнали травм, серед них 10-річна дівчинка.

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