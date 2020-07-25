Вытек с танкера Delfi: коротко о главных новостях 24 июля

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе планируют очистить город от служебных парковок, которые часто закрыты для остального транспорта юнипаркерами и другими ограничителями. Если все подобные точки соединить и создать единую паркозону, то будет существенная польза для городского пространства.
- В Центральной избирательной комиссии прогнозируют, что местные выборы в Украине пройдут в сложных условиях. В частности, непросто будет происходить и организация голосования и подсчет голосов избирательными комиссиями и установление итогов голосования территориальными избирательными комиссиями. Далее…
- В Одессе началась очередная попытка убрать затонувший у пляжа “Дельфин” танкер Delfi.
Трансляцию процесса на своей странице в Фейсбук ведет Одесский бизнесмен Андрей Ставницер. Его буксирная компания P&O Maritime Ukraine принимает участие в операции. На странице компании тоже есть трансляция.
- З танкера Delfi стався витік нафтопродуктів.