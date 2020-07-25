Новости Одессы и Одесской области

Вытек с танкера Delfi: коротко о главных новостях 24 июля

Вытек с танкера Delfi: коротко о главных новостях 24 июля

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.

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  • В Одессе планируют очистить город от служебных парковок, которые часто закрыты для остального транспорта юнипаркерами и другими ограничителями. Если все подобные точки соединить и создать единую паркозону, то будет существенная польза для городского пространства.
  • В Центральной избирательной комиссии прогнозируют, что местные выборы в Украине пройдут в сложных условиях. В частности, непросто будет происходить и организация голосования и подсчет голосов избирательными комиссиями и установление итогов голосования территориальными избирательными комиссиями. Далее…
  • В Одессе началась очередная попытка убрать затонувший у пляжа “Дельфин” танкер Delfi.
    Трансляцию процесса на своей странице в Фейсбук ведет Одесский бизнесмен Андрей Ставницер. Его буксирная компания P&O Maritime Ukraine принимает участие в операции. На странице компании тоже есть трансляция.

 

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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