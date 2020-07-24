Местные выборы состоятся, но в сложных условиях – представитель ЦИК

В Центральной избирательной комиссии прогнозируют, что местные выборы в Украине пройдут в сложных условиях. Это связано с тем, что приняли новое избирательное законодательство, а также с карантином.
Об этом заявил член комиссии Андрей Гевко, информирует пресс-служба ЦИК.
В частности, непросто будет происходить и организация голосования и подсчет голосов избирательными комиссиями и установление итогов голосования территориальными избирательными комиссиями.
Напомним, что новое законодательство о выборах вступило в силу 23 июля.