Местные выборы состоятся, но в сложных условиях – представитель ЦИК

Выборы в Украине: кандидатам запретили раздавать гречку В Украине вступили в силу изменения в ряд законов о выборах, по которым, в частности, будут проводиться и ближайшие выборы мэров и депутатов местных советов. ПОДРОБНЕЕ

Выборы мэра: сколько заплатят кандидаты в градоначальники Одессы Сумма залога для кандидатов мэры на будущих местных выборах в Украине значительно возросла. В 40 раз по сравнению с прошлыми выборами, которые состоялись в 2015 году. ПОДРОБНЕЕ