Вытек с Delfi и реставрация скульптур: чрезвычайные новости Одессы и области 4 сентября

В Одессе и Одесской области в пятницу, 4 сентября, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- Скульптура «День и Ночь» над зданием одесской мэрии (бывшей Старой Биржи) теперь заметно преобразилась. Перед Днем города с нее сняли, наконец, колыхавшийся на ветру разорванный скотч. Кроме того, на скульптуре были проведены противоаварийные работы.
- В Одессе снова изувечили скульптуру «Лаокоон и сыновья» у здания Археологического музея. Один из сыновей Лаокоона в скульптурной композиции остался без трех пальцев.
- С танкера Delfi снова произошел разлив нефтепродуктов.