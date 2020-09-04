З танкера Delfi стався масовий витік нафтопродуктів: екологи незадоволені

По це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

– Фахівці Державної екологічної інспекції Одеської області, обстежуючи акваторію біля затонулого судна, помітили плями та сіру плівку сріблястого кольору, загальною площею 70 квадратних метрів. Цей факт зафіксовано в Акті обстеження морської акваторії та відбору проб води в місці забруднення № 144 від 03.09.2020. Лабораторні дослідження показали перевищення у воді нормованих значень гранично допустимих концентрацій у 5,8 рази. Показник склав 0,29 мг/дм³, що відзначено у відповідному протоколі вимірювань показників складу та властивостей вод, – зазначив Мальований.

Водночас ситуацією обурився й еколог Владислав Балінський:

– Друзі, я відчуваю що необхідно дещо пояснити.Чому я це фотографую і показую вам? Я вважаю що стан навколишнього середовища в місті – це перш за все безпека для громадян цього міста. Заходи безпеки не припускають половинчастих рішень. Зелений лист, ГО не має інших інструментів в боротьбі за безпеку громадян крім публічності і громадської експертизи. На цьому і стоїмо.

Фото: Владислав Балінський