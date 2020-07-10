Новости Одессы и Одесской области

Выставка акварели или «сокровищ»: куда пойти в Одессе на выходных?

Выставка акварели или «сокровищ»: куда пойти в Одессе на выходных?

Мы предлагаем на ваш выбор несколько культурных мероприятий, которые будут доступны 11 и 12 июля.

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Приглашают посмотреть на «Живую воду»

В выставочном зале музея имени А. Белого открылась выставка «Живая вода». Экспозиция объединила более тридцати художников из разных стран, которые  влюблены в акварельную технику.

Акварель родилась в Китае во ІІ веке нашей эры. В Европе этот вид живописи стал известен только в ХІІІ веке. С тех пор акварель сохраняет популярность и неизбежно вызывает у зрителя искреннее восхищение. В ней есть своя самобытная легкость и прозрачность. Но чтобы достичь этого эффекта, нужны годы тренировок. А вот, как это делают художники из разных уголков мира, вы можете увидеть на выставке.

Выставка продлится до конца июля.

Время работы: вторник-воскресенье — с 10.30 до 17.30.

Адрес: город Черноморск, проспект Мира, 30.

Стоимость билетов: взрослый — 40 грн., детский — 20 грн.

О чем расскажут старые чердаки?

Мемориальный музей Паустовского приглашает посетить необычную выставку «Сокровища» с чердака». Эта экспозиция будет интересна всем любителям старины. Здесь покажут домашние артефакты и интересные вещи, которые затерялись на одесских крышах.

Не секрет, что в старых домах Одессы есть много интересного, таинственного и загадочного. И в каждом из них можно найти чердачные помещения, которые служат местом для домашнего «коллекционирования» ненужных вещей. Обычно сюда сносили  отслужившие свое вещи, так как выбросить их было жалко. Со временем о них забывали и они могли пролежать там не одно десятилетие. И только спустя время, дряхлый чердак превращается в настоящий сундук с «сокровищами» для любопытных кладоискателей.

Выставка продлится до конца июля.

Время работы: вторник-воскресенье — с 10.00 до 17.00.

Адрес: улица Черноморская, 6.

Стоимость билетов: взрослый — 50 грн., детский — 25 грн.

Одесский оркестр сыграет под открытым небом

По многочисленным просьбам одесситов в «Зеленом театре» 11 июля выступит Национальный одесский филармонический оркестр. Виртуозные музыканты исполнят завораживающие и душевные произведения классиков инструментальной музыки — Моцарта, Шостаковича, Пьяцоллы, Штрауса и Дунаевского.

В программе концерта 11 июля — Национальный одесский филармонический оркестр подготовил программу «Музыканты улыбаются». В рамках концерта по-новому интерпретируют любимые произведения одесской публики — от классических произведений до современного джаза.

Начало в 20.00.

Адрес: парк Шевченко, улица Маразлиевская, 34.

Стоимость билетов — от 80 грн.

Фото с выставки «Живая вода»: Черноморск NEWS

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Редакция ПРОФИЛЬ

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