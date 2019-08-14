Высокоскоростного поезда из Киева в Одессу пока не будет

Появления скоростных поездов, которые бы со скоростью 250 километров в час двигались из Киева в Одессу, в ближайшей и даже отдаленной перспективе ждать не стоит.

Об этом заявил глава правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов в интервью информационному агентству «УНИАН».

На данный момент в компании не рассматривают вариант сокращения времени в пути из столицы в Одессу даже до 6 часов.

Евгений Кравцов пояснил, что на сегодняшний день в Одессу из Киева можно доехать поездом за 7 часов. «Потому что железная дорога проложена через Винницу. Кроме того – это грузовое направление, что влияет на скоростные режимы и состояние железнодорожного полотна. К сожалению, пока мы не видим решения как сократить время движения скоростного поезда хотя бы до 6 часов», – сказал он.

А пока «Укрзализныця» намерена сосредоточиться в развитии скоростного движения в таких направлениях, как из Киева в Харьков, Днепр, Львов и Кривой Рог. На эти направления есть высокий спрос — скоростные поезда заполнены на 90%.

По словам Евгения Кравцова, сейчас железнодорожная инфраструктура рассчитана на скорости движения до 160 км в час. Чтоб преодолеть этот рубеж, нужно обновлять контактную сеть и железнодорожное полотно.