Высока ли вероятность нанесения ракетных ударов по Одесской области 9 апреля? (видео)

По состоянию на утро субботы, 9 апреля 2022 года, продолжается оборона Одессы и Одесской области. В акватории Черного моря черноморский флот рф продолжает блокировать наше побережье и периодически проводит перегруппировку своих сил. Также высока вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе и Одесскому региону.
Об этом рассказал в утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.
При этом, по данным ОВА, ситуация в городе и области под контролем.
«У нас достаточно сил и средств для огневого поражения противника»,
– заверил Братчук.
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Кроме того, он напоминает, что с сегодняшнего вечера вводится так называемый затяжной комендантский час, цель которого в первую очередь – обеспечить безопасность жителей Одессы и области.
👋⚔️Доброго ранку, ми з Одеси!
Одеський оборонний район продовжує виконувати завдання за призначенням. Сили оборони зосереджені на відбиття атак ворога за усіма напрямками. Слава нації! Смерть ворогам!
🇺🇦
Опубликовано Сергеем Братчуком Пятница, 8 апреля 2022 г.
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